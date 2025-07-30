Для семей бойцов СВО организовали экскурсию по тропе Татищева в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск провели пешую экскурсию для семей участников СВО по тропе выдающегося государственного деятеля Василия Татищева. Мероприятие позволило участникам ближе познакомиться с историей города и жизнью российского историка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В экскурсии приняли участие дети, жены и вдовы участников СВО, которые смогли не только насладиться живописными видами, но и узнать много нового об истории Солнечногорского края. Им рассказали о жизни Василия Татищева, его вкладе в становление российского государства, основании городов и металлургических заводов, а также о том, как его деятельность оказала влияние на развитие исторических наук.

«Для семей, чьи близкие находятся на передовой, такие события дают возможность отвлечься от тревог, провести время вместе и получить положительные эмоции. Особенно ценны такие общие выезды для детей, открывая им историческое наследие округа», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Мероприятие организовали единый центр СВО и отдел туризма управления промышленности, инвестиций и туризма администрации округа Солнечногорск при участии Комитета семей воинов Отечества округа. Подобные выездные экскурсии проводят на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.