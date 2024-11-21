Для щелковских студентов провели тренинг «Властелин эмоций»

В рамках недели психологии педагог-психолог Щелковского колледжа Азарова Г. Л, провела в общежитии № 3 тренинг «Властелин эмоций». Учитывая современный темп жизни и многочисленные стрессы, навыки эмоционального сдерживания и управления эмоциями становятся особенно актуальными, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках тренинга студенты учились эмоциональному сдерживанию для сохранения спокойствия в сложных ситуациях, когда другого выхода нет, обучались приемам эмоциональной разрядки и снятию стрессового напряжения, умению не бояться выражать негативные эмоции в группе и позволению себе их выражать, говорить о своих чувствах в группе.

Особое внимание было уделено созданию безопасной и поддерживающей атмосферы, где студенты могли свободно выражать свои негативные эмоции. Это позволяет не только улучшить эмоциональный климат в коллективе, но и способствует развитию навыков общения и доверия между участниками.

Этап рефлексии с Акцией «Дерево добра» стал прекрасным завершением тренинга. Эта инициатива дала возможность студентам выразить свои положительные эмоции и поделиться добрыми пожеланиями друг с другом, что укрепляет чувство единства и поддержки в коллективе.

Тренинг способствовал развитию эмоционального интеллекта у студентов, что является важным шагом для их личностного роста и успешной адаптации в обществе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.