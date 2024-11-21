Для щелковских студентов провели онлайн-занятие по финансовой грамотности

20 ноября преподаватели Щелковского колледжа по экономическим дисциплинам Кролева М.В. и Комова Т.И. провели с обучающимися групп № 3320в, № 3220в и № 3210 онлайн-занятие по финансовой грамотности от Банка России на темы: «Биржа, основы инвестирования» и «С деньгами на ты или зачем быть финансово грамотным?», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе занятия щёлковские студенты познакомились с видами инвестиций, разобрались с условиями вложений, уровнями доходности и степенями рисков инвестирования. Так же ребята рассуждали, как должен себя вести финансово грамотный человек, чтобы не иметь финансовых проблем.

«Подробно остановились на этапах решения финансовой цели: составление личного финансового плана, использование финансовых инструментов для приумножения и сохранения денежных средств», — поделился один из участников онлайн-занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.