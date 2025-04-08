Для резюме и портфолио: как используют ИИ при трудоустройстве

Управляющий директор «Авито.Работа» Дмитрий Пучков на пленарной сессии Петербургского Форума труда заявил, что в последнее время при поиске работы жители России все чаще используют искусственный интеллект, в основном для подготовки резюме и портфолио, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Сейчас использование ИИ становится инструментом при поиске работы. Поддержка нейросетей уже получила позитивный отклик от кандидатов: за две недели тестирования инструмента количество резюме на Авито Работе выросло почти на 3%, а средний объем описания обязанностей увеличился в 1,5 раза», — сказал эксперт.

По данным последних исследований, многие соискатели сталкиваются с трудностями при заполнении резюме. Вопросы вызывают пункты с прошлыми обязанностями и достижениями.

70% использовавших ИИ сказали, что с ним трудоустройство стало значительно легче.