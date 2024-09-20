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Для ребят из комплексного центра «Пушкинский» прошло творческое занятие

В округе Пушкинский в отделении психолого-педагогической помощи для юных ребят прошло уникальное занятие, на котором слушание музыки Дмитрия Кабалевского «Ежик» и польской народной песни «Два кота» сочетались с рисованием. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Взаимодействие красок и звуков, музыки и живописи существует издавна как в природе, так и в искусстве. Музыка, воплощенная в рисунках, лучше осмысливается и запоминается.

«Рисунок помогает детям лучше понять и представить музыкальный образ, содержание музыкального произведения. Дети воплощают в рисунках не только настроение музыки, ее общий эмоциональный колорит, но и особенности мелодии, ритма, тембра», — сказала заведующая отделения.

Занятия развивают навык слушания и понимания музыки, память через интеграцию зрительных и слуховых представлений музыкального произведения. Дети учатся передавать в рисунке настроение, подбирая соответствующую цветовую гамму.

Руководитель комплексного центра «Пушкинский» Ольга Солнышкина отметила, что подобные творческие задания на занятиях способствуют актуализации знаний, умений, навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим миром.

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