Для предпринимателей Подмосковья 18 апреля проведут вебинар по подбору сотрудников

18 апреля для подмосковных предпринимателей пройдет бесплатный вебинар «Как выйти из операционки через точный найм». Спикером вебинара выступит руководитель рекрутингового агентства HR-FACTOR Дина Бочкова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Участники узнают, как правильно подбирать сотрудников, чтобы они помогли бизнесу выйти на новый уровень, избавиться от операционных задач и повысить прибыль. Вебинар полезен для тех, кто хочет масштабировать бизнес и освободить время для личных дел.

Вебинар состоится 18 апреля, начало в 11:00.

До 18.00 17 апреля необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участие бесплатное. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.