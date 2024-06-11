Для подмосковных выпускников провели индивидуальные консультации

сегодня в 15:18

В Павлово-Посадском техникуме в рамках ФП «Профессионалитет» прошло индивидуальное консультирование школьников на тему «Выбор профессионального пути». Об этом сообщила пресс-служба министерств аобразования Московской области.

Преподаватели техникума, при активной поддержке студентов-амбассадоров Профессионалитета, провели индивидуальные консультации для учащихся 9-х классов школ Павлово-Посадского, Электрогорского и Орехово-Зуевского городских округов, желающих сделать свой осознанный выбор профессионального пути.

Консультации охватили основные направления подготовки специалистов, соответствующие кластерам «Топливно-энергетический комплекс», «Правоорхранительная сфера и управление», «Туризм и сфера услуг» и «Машиностроение». Преподаватели и студенты предоставили информацию о перспективах каждой специальности, требованиях к абитуриентам, возможностях трудоустройства и карьерного роста в выбранной области.

Индивидуальное консультирование школьников стало мощным стимулом для молодых людей, стоящих на пороге выбора своего жизненного пути. Благодаря профессиональной ориентации от специалистов техникума и поддержке студентов-амбассадоров Профессионалитета, участники мероприятия получили необходимые знания и уверенность в принятии важного решения о своем будущем.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.