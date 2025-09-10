Для подмосковных школьников стартует новый учебный сезон проекта «Цифровой ликбез»

Первый урок в новом учебном году подготовили эксперты компании Яндекс. На уроке «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки» учащимся расскажут, как вовремя заметить подделки, созданные с помощью нейросетей, чем они могут быть опасны и как себя от них обезопасить.

Принять участие в проекте можно с 15 сентября по 12 октября. Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам. Все материалы представлены в виде анимационных роликов, которые подходят для учебной программы. Для закрепления полученных знаний школьники могут пройти тест из 8 вопросов и получить сертификат.

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» был запущен при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и реализуется в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.