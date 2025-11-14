Для подмосковных школьников стартовала программа «Экологические арт-уроки»

Комитет лесного хозяйства Московской области совместно с первым в России фиджитал арт-пространством Futurione («Футурион») запустили уникальную просветительскую программу «Экологические арт-уроки» для школьников — участников подмосковного образовательного движения «Школьное лесничество». Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Пилотное занятие состоялось 13 ноября 2025 года на территории комплекса «Солнце Москвы» на ВДНХ. Старт проекту дали председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин и основатель проекта Futurione Иван Швайков.

В ходе мероприятия более 60 ребят из различных районов области познакомились с миром интерактивного арт-пространства, созданного с помощью новейших технологий, и узнали о современных экологических трендах в искусстве.

Для ребят организовали фиджитал-экскурсии по пяти залам арт-пространства. В каждом из них прошли активности, связанные с природой и экологией. Так, в зале «Расширение» ребята нарисовали светом — зеленое будущее планеты. В зале «Воображение» оставили свои экологические послания. Кульминацией программы стал мастер-класс от специалистов Futurione — ребятам показали, как бережно ухаживать за 3 тыс. живых орхидей в зале «Смысл».

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин отметил, что в рамках просветительской программы занятия с юными лесничими планируются к проведению не только на площадке арт-пространства, но и в рамках выездных мероприятий по линии лесничеств.

Он поблагодарил руководство Futurione (Футурион) и лично его основателя Ивана Швайкова за поддержку в реализации этого совместного проекта.

«Вместе мы помогаем нашим детям развиваться и приобретать новые знания. А те из них, кто всерьез хочет связать свое будущее с лесом, могут найти все возможности для такого развития в лесном комплексе Подмосковья», — сказал Алексей Ларькин.

В свою очередь основатель проекта Futurione Иван Швайков подчеркнул, что идея сохранения природы очень близка команде фиджитал арт-пространства, сотрудники которого ежедневно создают искусство будущего, в котором человек живет в гармонии с природой и технологиями.

Комитетом лесного хозяйства Московской области проводится большая работа с подростками. Сегодня в регионе организовано 178 школьных лесничеств, в которых занимаются более трех тысяч ребят.

С 2013 года с учащимися проведено свыше 14,5 тысяч различных мероприятий образовательной и просветительской направленности.

Ежегодно проводятся областные слеты школьных лесничеств, которые также являются площадкой для проведения региональных этапов престижного Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», где участники представляют свои исследовательские и практические проекты.

Большинство выпускников школьных лесничеств продолжают обучение по специальностями естественнонаучного и технического циклов, в том числе лесохозяйственных направлений, поступая в ведущие учебные заведения высшего образования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.