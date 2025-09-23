Для подмосковных школьников стартовала олимпиада по безопасности дорожного движения

Министерство образования Московской области сообщило о старте Всероссийской олимпиады «Безопасные дороги», которая продлится до 26 октября. Принять участие можно на образовательной платформе , сообщает пресс-служба ведомства.

Олимпиада проводится в рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования региона с образовательной платформой Учи.Ру, а также «Месячника безопасности», направленного на повышение культуры безопасности детей в образовательных организациях. К участию приглашаются все учащиеся 1–9 классов.

Участников ждут яркие, адаптивные задания, которые помогут им познакомиться с основными правилами дорожного движения, закрепить знания и развить навыки для предотвращения опасных ситуаций на дороге.

Соревнование пройдет в два тура, итоги подведут в начале февраля 2026 года. Победители и призеры получат именные дипломы и смогут пополнить свое портфолио для учета индивидуальные достижения.

Торжественный старт олимпиаде был дан на церемонии, которая прошла в корпоративном университете развития образования. В ней приняли участие первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима и заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.