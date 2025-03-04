Для подмосковных школьников пройдет «Урок цифры» по технологиям программирования

С 10 марта по 6 апреля в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по технологиям современного программирования. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в поддержку реализации нацпроекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

На «Уроке цифры» школьники обсудят и попробуют свои силы в том, что составляет самую суть предмета информатика — программирование. Однако специальных знаний не потребуется, принять участие смогут все желающие. Учащиеся, в зависимости от своего возраста, попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки. Материалы занятия дополняют школьную программу уроков информатики, помогают развить практические навыки, важные для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по этому предмету. Урок показывает, что программирование — это эффективный инструмент решения реальных задач, глубоко вошедший в современную повседневную жизнь.

Урок состоит из обучающей анимационной видеолекции и интерактивного тренажера для закрепления знаний.

Тренажер имеет три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. По сюжету каждый из них начинается с одним из традиционных героев «Урока цифры» — Запятыней, Скобцом или Слешем.

Герой засыпает и видит во сне волшебную фабрику игрушек, на которой работают котики. Они просят героя помочь им наладить работу производства, решив некоторые интересные задачи по теме «алгоритмы и программирование». Возникающие при этом игровые ситуации показывают прикладное значение этих задач.

«Благодаря новым урокам от фирмы «1С» школьники смогут освоить основы программирования — узнают, как правильно оптимизировать код, работать с алгоритмами и массивами. Навыки программирования становятся все более важными в различных сферах, даже за пределами ИТ-отрасли. А еще наши «Уроки цифры» направлены на общее повышение киберграмотности и развитие цифровых компетенций — это позволит лучше понимать технологии, принципы их работы и безопасного использования. Важно вовлекать школьников в цифру — полученные знания и навыки помогут им стать настоящими профессионалами в будущем, в любых профессиях, где так или иначе присутствует цифра», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Для удобства проведения занятий материалы урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учетом разной технической оснащенности классов.

«Урок цифры помогает ученикам узнать больше об информационных технологиях и ИТ-профессиях. Проект направлен на раннюю профориентацию и создание основы для кадрового резерва ИТ-специалистов. Новый урок поможет школьникам погрузиться в перспективную сферу программирования с первых классов — от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода», — сказала директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 5 марта на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками методических материалов, которое поможет провести этот урок с максимальной пользой и интересом для школьников.

Для удобства пользователей мобильных устройств разработана специальная браузерная версия игрового тренажера, которая будет наиболее актуальна для домашнего занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.