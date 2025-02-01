Для подмосковных производителей напитков 4 февраля пройдет вебинар по маркировке

В целях повышения информированности и обеспечения готовности предприятий Московской области к введению очередного этапа маркировки, министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ООО «Оператор «ЦРПТ» «Честный знак» проводит семинар в формате видеоконференции 4 февраля в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Честный знак» — национальная система цифровой маркировки товаров. Она позволяет государству проследить путь продукции от производителя до прилавка магазина и призвана защищать потребителей от подделок.

К участию приглашаются производители упакованной воды и безалкогольных напитков, зарегистрированные в Подмосковье. На встрече обсудят необходимые действия по подготовке к обязательной маркировке, этапность введения обязательных требований, сроки и технические решения, ответственность за несоблюдение правил.

Участники смогут задать вопросы и получить квалифицированные ответы напрямую у специалистов. Подать заявку на участие можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.