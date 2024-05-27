Для почти 1,2 тыс школьников Солнечногорска прозвенел последний звонок

Во всех школах городского округа Солнечногорск прозвенели последние звонки. Напутственные слова прозвучали для почти 1,2 тыс. учеников, сообщается на сайте администрации горокруга.

С этим знаменательным событием руководитель муниципалитета Константин Михальков поздравил учащихся Радумльского лицея-интерната.

Волнительный момент прощания со школой наступил для 414 одиннадцатиклассников и 700 девятиклассников Солнечногорска. Торжественные мероприятия прошли во всех общеобразовательных учреждениях округа.

Так, поздравили выпускников Радумльского лицея-интерната глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с исполняющим обязанности городского прокурора Денисом Гореловым. Руководитель муниципалитета передал поздравительный адрес директору образовательного учреждения Владимиру Красину, а также вручил кубок самому активному взводу по итогам учебного года. Кроме того, лучших кадет наградили медалями «За особые достижения в учебе и спорте» и «За службу Родине с детства».

«У выпускников остался последний и самый важный шаг перед вступлением во взрослую жизнь — это экзамены. После чего перед ними откроются новые пути и горизонты. Мы гордимся и верим, что они смогут внести значимый вклад в процветание нашего Подмосковья и, конечно, родного Солнечногорска», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков

Последний звонок прошел в стенах 16 общеобразовательных учреждений округа. Уже 23 мая одиннадцатиклассники сдали первый ЕГЭ по географии, литературе и химии, следующий экзамен ребят ждет по русскому языку, который пройдет 28 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.