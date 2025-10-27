Для пенсионеров Солнечногорска провели обучение по искусственному интеллекту

В клубе «Активное долголетие» городского округа Солнечногорск состоялась образовательная встреча, посвященная применению искусственного интеллекта и нейросетей в повседневной жизни. Мероприятие организовали активисты местного отделения «Молодой Гвардии» и отдела молодежной политики администрации муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках встречи представителям старшего поколения продемонстрировали практическое применение современных технологий, включая работу с чат-ботами, банковскими приложениями и «умными» помощниками, а также рассказали, как эффективно формулировать запросы. Особый интерес у пенсионеров вызвало применение нейросетей для реставрации и «оживления» старых фотографий, что позволило им взглянуть на воспоминания по-новому.

«Искусственный интеллект уже активно применяется в нашей жизни. Помимо функционала чат-ботов, мы рассмотрели примеры использования голосовых помощников, таких как «Алиса», а также современные технологии, как оплата улыбкой и биометрия. Нейросети не заменят человека, они являются помощником, который способен значительно облегчить нашу жизнь», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Записаться в клуб «Активное долголетие» и получить информацию о проводимых мероприятиях могут все пенсионеры муниципалитета, имеющие социальную карту.

Подробная информация доступна по адресу: ул. Красная, дом № 71, по телефону: 8 (926) 945-72-91, а также в Телеграм-канале: https://t.me/dolgoletie_solnechnogorsk.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.