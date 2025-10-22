Для общения и реализации: зачем женам обеспеченных мужчин идти на работу

Эксперт в области НЛП и гипнотерапии, психолог Сергей Лунюшин заявил, что даже женщинам, живущим в браке с очень обеспеченными мужчинами, стоит продолжать работать и реализовываться в карьере, сообщает RuNews24.ru .

«Если человек не занимается постоянным развитием, его интересы становятся узкими, а умственные и эмоциональные ресурсы истощаются», — сказал специалист.

По его словам, общение в коллективе помогает находить эмоциональную связь, социализацию и понимание.

Когда женщина полностью посвящает себя ведению хозяйства, ее профессиональные качества постепенно притупляются. Недостаток новой информации, практики и умственной стимуляции негативно сказывается на ее концентрации, памяти и способности адекватно оценивать происходящее вокруг. Со временем ее кругозор сужается, и это может привести к потере интереса к жизни.

