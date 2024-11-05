Для наследства и пенсии: когда нужно свидетельство о рождении

сегодня в 17:14

Юрист Лузина: свидетельство о рождении просят, когда паспорта недостаточно

Партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Ксения Лузина перечислила, когда могут попросить свидетельство о рождении, сообщает «Секрет фирмы» .

Среди таких случаев — получение пенсии, других пособий и выплат, оформление наследства и подтверждение степени родства, освобождение от налогов и установление личности.

«Когда требуется признать в судебном порядке гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, установить опеку или попечительство над ним, обязательно понадобится свидетельство о рождении», — уточнила Лузина.

Кроме того, документ нужен при дарении недвижимого имущества, если даритель и получатель являются членами семьи или близкими родственниками. Тогда второй будет освобожден от налога в 13%.

По ее словам, свидетельство о рождении требуется, когда данных паспорта недостаточно.

Для получения дубликата свидетельства о рождении юрист посоветовала обратиться в МФЦ и уплатить госпошлину.