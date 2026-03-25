Для начинающих специалистов ML-направления анонсировали интересные проекты

«Яндекс» анонсировал новые проекты, направленные на поддержку начинающих специалистов в области машинного обучения. Среди них — бесплатный летний кампус и масштабное состязание ML Challenge с призом в 1 миллион рублей. Эти и другие программы призваны помочь «Яндексу» справиться с растущим спросом на ML-разработчиков и дать импульс карьере молодых специалистов. Компания также значительно расширила набор стажеров на ML-направление, планируя открыть рекордное количество вакансий (3200).

Летний кампус представляет собой трехмесячную интенсивную программу для студентов и недавних выпускников технических специальностей. Участники, объединившись в команды, будут заниматься решением практических задач под наставничеством опытных ML-экспертов «Яндекса», включая преподавателей внутренней ML-Академии. Программа охватывает такие актуальные направления, как компьютерное зрение, обработка естественного языка, технологии автономного транспорта и робототехники, большие языковые модели и рекомендательные системы.

Наиболее успешные выпускники кампуса получат возможность пройти стажировку в «Яндексе» с перспективой дальнейшего обучения в ML-Академии. Кампус пройдет в московском офисе «Яндекса» с 3 июня по 21 августа, всем участникам из других городов будет компенсирована стоимость проезда и проживания. Для участия необходимо подать заявку до 13 апреля, успешно пройти тестовое задание и алгоритмическое собеседование. Параллельно с ML-кампусом будут открыты летние школы по другим IT-направлениям.

Соревнование Yandex ML Challenge предоставит возможность начинающим ML-разработчикам, включая старшеклассников, студентов и недавних выпускников, применить свои знания на практике. Участникам предстоит решать задачи из различных областей искусственного интеллекта, начиная от классического машинного обучения и заканчивая оптимизацией нейронных сетей и работой с фундаментальными моделями. Отборочный онлайн-этап состоится 21–31 мая, а финал и награждение пройдут 25 июня в Москве на фестивале Young Con. Победитель состязания получит главный приз в 1 млн рублей, а 15 лучших участников будут награждены наборами умных устройств.

Эти инициативы дополнят образовательную экосистему «Яндекса» для начинающих ML-специалистов, предлагая также программы для тех, кому интересны научные исследования (Yandex Research ML Residency) и серию офлайн-встреч в Москве и Санкт-Петербурге сообщества Data Dojo для обмена опытом. Подробности и формы заявок доступны на официальном сайте компании.

