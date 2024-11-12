Для мытищинских студентов провели экскурсию по промпредприятию
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Подмосковных студентов Мытищинского колледжа познакомили с работой приборостроительного завода, сообщили в пресс-службе округа.
ООО «Мытищинский приборостроительный завод» — одно из крупнейших предприятий России по разработке и изготовлению автоспецтехники.
Сотрудники предприятия показали студентам высокотехнологичные линии производственного процесса, сборочные цеха, а также рассказали о перспективных вакансиях на предприятии.
Ребята увидели, как проходят этапы проектирования, разработки, сборки и испытаний готовых изделий, наблюдая за работой опытных специалистов и узнавая о тонкостях технологических процессов.
Особый интерес у студентов вызвала возможность поговорить о стажировках на предприятии с последующим трудоустройством и прохождение производственной практики.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.
«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.