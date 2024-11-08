Для мытищинских школьников провели экологическое путешествие в мир природы

В этот день зал библиотеки превратился в сказочное царство, где каждый ученик смог почувствовать себя частью великого мира природы.

Ребята с интересом изучили оформленную выставку книг и журналов «Лес — наше богатство». Ведущая подготовила для детей интерактивные задания. Каждый ученик имел возможность проявить свои творческие способности и поделиться личным взглядом на природу и ее защиту. Такая деятельность не только развивает воображение, но и усиливает понимание того, насколько важна забота о окружающем мире.

Природа — источник нашего пропитания, тепла и здоровья. Она восхищает нас своей красотой. Однако мы часто бываем несправедливы к ней, а порой и губим.

Чтобы сохранить природу, нужно совсем немного: не срывать цветы без нужды, не ломать ветви деревьев, кормить птиц зимой, убирать за собой мусор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.