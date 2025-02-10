Для молодежи Солнечногорска провели дискотеку на льду «Арктический бит»

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» на главном катке в парке Солнечногорска состоялась дискотека на льду «Арктический бит». Для посетителей подготовили различные конкурсы и эстафеты. Открыла мероприятие начальник отдела по молодёжной политике администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для участников звучала ритмичная музыка, а также была возможность выиграть брендированные призы за активное участие в конкурсах. Согреться после активностей на льду посетители могли в чайном баре.

«Мы стремимся создавать условия для того, чтобы молодежь могла не только весело проводить время, но и участвовать в полезных акциях и спортивных активностях. Мы уверены, что подобные мероприятия способствуют развитию духа единства и поддержки среди молодежи», — подчеркнула начальник отдела по молодежной политике администрации г. о. Солнечногорск Марина Гасымова.

Также в ходе мероприятия волонтёры Молодёжного центра «Возрождение» и активисты местного отдела Молодой гвардии организовали пункт сбора гуманитарной помощи «Доброе дело — нашим защитникам». Все желающие могли принести одежду, продукты питания и другие необходимые вещи для участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.