Для мам-предпринимателей Подмосковья пройдут бесплатные бизнес-интенсивы

В Московской области с 16 по 20 сентября пройдет обучающая программа «Мама предприниматель» для женщин с несовершеннолетними детьми или в декрете, желающих начать или развить свое дело. Обучение проводится центром «Мой бизнес» Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Подмосковье принимает программу «Мама-предприниматель» уже третий год подряд. Обучение проходит очно, в формате тренингов-интенсивов. В рамках программы участницы смогут составить и защитить свой бизнес-план. Также предпринимательницам расскажут о доступных мерах поддержки бизнеса. Кроме того, площадка образовательной программы позволит найти единомышленников для совместных проектов. Интерес к обучению проявляют не только начинающие предпринимательницы, но и уже открывшие свое дело бизнес-леди.

В прошлом году, например, одной из участниц программы «Мама-предприниматель» в Московской области стала Анастасия Трегубова, которая является основателем мастерской зефирных букетов Nastin.Zefir.

Этот бизнес-проект родился четыре года назад, когда Анастасия Трегубова, мама 3 детей, делала зефир на домашней кухне. Мама-предприниматель положила начало настоящему бизнес-процессу: Анастасия зарегистрировалась в качестве ИП, открыла оборудованную мастерскую, взяла помощницу, сделала сертификацию на продукцию, и сегодня заказы на зефирные букеты она получает со всей страны. Например, заказ для одной из медицинских федеральных сетей на 350 букетов для был отправлен не только во многие российские города, но и даже за пределы страны.

Мастерская зефирных букетов Nastin.Zefir получила награду международной промышленной академии за качество продукции, которая, кстати, уже реализуется через онлайн-площадки. Также Анастасия Трегубова активно участвует в партнерских программах. Так, сейчас совместно со «Сферой роста» она начинает работу с подростками, рассказывая и показывая ребятам, каково это — быть предпринимателем. Новые идеи для развития своего дела Анастасия Трегубова черпает, в том числе, и за счет участия в образовательной программе «Мама-предприниматель».

При этом программа не только помогает девушкам найти новые бизнес-решения, в рамках программы можно получить и финансовую поддержку. В ходе программы среди участниц проводится конкурс бизнес-идей, лучшая из которых на региональном уровне получает грант в размере 100 тыс. рублей на поддержку в продвижении товаров. А победители федерального этапа получают грант до 1 млн рублей и помощь с партнерскими предложениями.

Программу «Мама-предприниматель» курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. В Московской области проект реализуется региональным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организатор программы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.