Для любителей собак Подмосковья пройдет Всероссийский форум «Россия-2025»

В выставочном комплексе MAXIMA PARK, расположенном в Дмитровском городском округе, с 7 по 8 июня пройдет крупное событие для любителей собак — Всероссийский выставочный форум «Россия-2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Это событие обещает стать настоящим праздником для всех, кто увлекается кинологией и держит питомцев различных пород. В течение двух дней на территории комплекса соберутся более 10 тысяч участников, представляющих 266 пород собак — от миниатюрных чихуахуа до величественных догов. Среди участников будут как титулованные чемпионы международных рингов, так и перспективные юные участники.

На мероприятии гости смогут увидеть разнообразные породы, включая отечественные: русский той, русская цветная болонка и русская псовая борзая, являющаяся символом Российской кинологической федерации. Также будут представлены международные породы, такие как тазы из Средней Азии, схипперке из Бельгии, древнейшая порода Тибета — лхасский апсо, и ксолоитцкуинтли — загадочный питомец из Мексики, который считается проводником в мир мертвых.

Программа выставки насыщенна и разнообразна. Посетители смогут насладиться тренировочными соревнованиями, показательными выступлениями и мастер-классами по различным спортивным дисциплинам для собак. Ветеринарные специалисты предложат бесплатные консультации, что будет особенно полезно для владельцев и участников. Для фотосессий создана специально оборудованная фотозона, где каждый сможет сделать яркие и запоминающиеся снимки с питомцами.

Главные соревнования пройдут в оба дня: 7 июня будет разыгрываться трофей — «Кубок РКФ — 2025», а 8 июня будут определены обладатели «Кубка Москвы» и «Кубка городов-героев — 2025». Кроме того, состоится Национальный чемпионат среди отечественных пород «Слава России — 2025», где продемонстрируют лучшие представители российских пород.

Особое внимание будет уделено новым форматам соревнований. Впервые в рамках выставки пройдут конкурсы для собак, проявляющих интеллект и находчивость. Например, в дисциплине барнхант — охотничьем искусстве — собаки должны проявить свои охотничьи инстинкты, преодолевая лабиринты и препятствия в поисках спрятанных грызунов, при этом ни одно живое существо не пострадает. Также будет организован конкурс поиска трюфелей — задания на развитие обоняния у собак, которые продемонстрируют свои навыки определения драгоценных грибов.

Для владельцев начинающих и юных — предусмотрен конкурс юных хендлеров до 17 лет. Здесь молодые участники смогут продемонстрировать свою собаку и показать, насколько хорошо они знают своих питомцев.

В ведомстве отметили, что на мероприятии будет организован мобильный офис Госветслужбы, в котором жители смогут зарегистрировать своих домашних питомцев и провести их чипирование. Эта процедура является беспокойной для животного и способствует быстрому поиску и возврату потерянного питомца домой. Помимо этого, будет открыт ветеринарный пост, на котором специалисты проверят наличие и правильность оформления ветеринарных паспортов и сопроводительных документов у домашних животных. Также врачи смогут провести клинический осмотр для оценки состояния здоровья питомцев и оказания необходимой медицинской помощи. Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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