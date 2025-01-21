Для льготников Подмосковья закупят путевки на 1,3 млрд рублей

«Ежегодно более 30 тысяч жителей нашего региона отдыхают в санаториях по бесплатным путевкам. Отмечу, что путевки электронные, никакой бумажной волокиты и получать путевку в МФЦ не нужно, она поступает в личный кабинет на рег. портале госуслуг», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как уточнили в министерстве социального развития, в этом году в бюджете на обеспечение бесплатным санаторно-курортным отдыхом предусмотрено более 1,3 млрд рублей. С начала года уже закуплено более 1,5 тыс. путевок для детей-инвалидов и свыше 9 тысяч путевок для региональных льготников.

Помимо самой путевки, федеральным льготникам автоматически оформляется талон на проезд до места отдыха, что немаловажно. В случаях с детьми-инвалидами или инвалидами 1 группы, которые всегда нуждаются в уходе близкого человека, путевка и средства на проезд рассчитываются на двоих.

В ведомстве напомнили, что распределение путевок производится автоматически в электронной системе в соответствии с очередностью. Получить путевку можно подав заявление на региональном портале госуслуг по ссылке, там же можно проверить очередь на получение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.