Для лесных питомников Подмосковья приобретено 16 единиц спецтехники за 2024 год

Лесные питомники подведомственного Комлесхозу ГАУ МО «Центрлесхоз» — Дмитровский, Колоцкий, Куровской, Орешковский, Сергиево-Посадский и Ульянинский полностью обеспечивают сеянцами подмосковные лесничества, которые используют их для искусственного лесовосстановления на местах санитарных рубок, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для нормального функционирования питомников требуется специальное оборудование, которое мы регулярно обновляем. Так, в этом году были закуплены 5 почвофрез 1GQN-2.0 м, 10 единиц бороны зубовая тяжелая БЗТ-1.0 и одна машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А. Новое современное оборудование позволит вести лесохозяйственную деятельность в питомниках эффективнее», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Обновление материально-технической базы лесных питомников проведено в рамках Государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.