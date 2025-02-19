Член Совета Федерации, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова заявила, что главная заслуга супруга состояла в том, что на географических картах теперь присутствует имя этого города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Наследие Анатолия Собчака можно проследить во многих вещах. Например, то, что на географической карте есть имя города Санкт-Петербург, — это, на мой взгляд, главная его заслуга. Или то, что во время путчей 1991-го и 1993-го в наш город не вошли танки и улицы не обагрились кровью наших граждан, — это тоже безусловная заслуга Собчака», — сказала Нарусова.

По ее словам, среди других достижений Собчка можно назвать ежегодный Петербургский экономический форум и кольцевые скоростные транспортные магистрали в городе и области.

Она также заявила, что не может найти на политическом небосклоне современной России парламентариев такого уровня и масштаба. Во время работы Собчака на посту мэра его выступления слушала вся страна.