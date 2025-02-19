Для каждого — свой Собчак: вдова экс-мэра Петербурга рассказала о наследии мужа
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Член Совета Федерации, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова заявила, что главная заслуга супруга состояла в том, что на географических картах теперь присутствует имя этого города, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Наследие Анатолия Собчака можно проследить во многих вещах. Например, то, что на географической карте есть имя города Санкт-Петербург, — это, на мой взгляд, главная его заслуга. Или то, что во время путчей 1991-го и 1993-го в наш город не вошли танки и улицы не обагрились кровью наших граждан, — это тоже безусловная заслуга Собчака», — сказала Нарусова.
По ее словам, среди других достижений Собчка можно назвать ежегодный Петербургский экономический форум и кольцевые скоростные транспортные магистрали в городе и области.
Она также заявила, что не может найти на политическом небосклоне современной России парламентариев такого уровня и масштаба. Во время работы Собчака на посту мэра его выступления слушала вся страна.