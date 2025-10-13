Для каширских долголетов провели ежегодный окружной фестиваль

11 октября в Культурно-досуговом центре «Родина» прошёл ежегодный окружной фестиваль творчества пожилых людей 55+. Это значимое и ожидаемое мероприятие собирает долголетов, предоставляя им возможность показать свои увлечения и таланты. В программе фестиваля были включены концерты и творческие конкурсы, что создало атмосферу вдохновения и взаимной поддержки, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», целью которой является стимулирование пожилых людей оставаться активными, реализовывать свои творческие идеи и поддерживать добрые социальные связи. В рамках программы проводятся различные мероприятия, способствующие не только развитию индивидуальных талантов, но и укреплению чувства сопричастности к обществу, формированию позитивного отношения к своему возрасту и активной жизни. Такое участие помогает пожилым людям сохранять бодрость духа, здоровье и радость от общения.

Участники фестиваля отметили, что подобные мероприятия являются отличной возможностью не только продемонстрировать свои умения, но и найти новых друзей и единомышленников. Гости мероприятия также смогли оценить творческие работы участников и насладиться яркими выступлениями, что сделало фестиваль по-настоящему запоминающимся событием для всех присутствующих. В целом, это стало ещё одним важным шагом в реализации программы «Активное долголетие», подчеркнув важность активного участия пожилых людей в культурной жизни региона

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.