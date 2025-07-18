Для юных лесников из Подмосковья завершилась смена в Орленке

Ребята из школьного лесничества «Берендеи» (Губинская СОШ, Орехово-Зуевский округ) провели незабываемые три недели во Всероссийском детском центре «Орленок», сообщает пресс-служба администрации округа.

Смена «Лесной подрост» собрала 150 участников со всей России. Юные экологи из Подмосковья не только отдыхали на море, но и показали отличные результаты:

I место в командных соревнованиях по преодолению полосы препятствий, включая тушение лесного пожара.

Все участники получили сертификаты за курс «Зеленая академия: путешествие в мир леса».

«В этом году в профильных сменах федеральных детских центров приняли участие более 500 юных лесников из 45 регионов страны. Такие проекты, как «Лесной подрост», помогают ребятам не только углублять знания о природе, но и формировать экологическое сознание. От Подмосковья в этом году участниками профильной смены стали 19 ребят из пяти школьных лесничеств», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Попасть в «Орленок» — большая удача, но «Берендеи» доказали, что достойны этого:

Победители X регионального слета школьных лесничеств (2023).

3 место в конкурсе «Лучшее школьное лесничество» (2024).

Лучшая презентация на тему «Творцы леса» в конкурсном отборе.

Профильная смена «Лесной подрост» для школьников проводится ежегодно с 2017 года на базе Всероссийского детского центра «Орленок». Это уникальная возможность для юных любителей природы провести самый настоящий лесной отдых на море.

Отбор на смену происходит на конкурсной основе — ребята попадают в «Лесной подрост» за достижения в лесных науках. Особенно активно в этом участвуют юные лесоводы из Подмосковья.

Во время летней смены школьники знакомятся с различными лесными профессиями, получают практические навыки по охране и защите лесов, а также разрабатывают собственные экологические проекты. Такой опыт помогает ребятам глубже понять важность сохранения природы и развить свои умения в экологии и лесном деле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.

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