Для юных дмитровчан прошла игровая программа под открытым небом

В парке им. И. А. Лямина в Яхроме сотрудники центра культурного развития «Синьковский» провели для жителей и гостей Дмитровского городского округа игровую программу «Лето, солнце, спорт», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Программа была наполнена множеством веселых конкурсов и игр, которая не оставила равнодушным ни одного ребенка.

Все участники были активные, веселые и жизнерадостные. Играли в игры, а также принимали активное участие в мастер-классах и викторине.

Мероприятие прошло в доброй и веселой обстановке, а также подарило юным участникам хорошее настроение и заряд бодрости на весь день.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.