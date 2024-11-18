Для граждан пожилого возраста в Клину проведут семинар на вопросам ЖКХ

Клинчан старшего возраста приглашают на семинар в рамках областного проекта «PRO ЖКХ». Он состоится Он состоится 21 в 13:00 по адресу: г. Клин, ул. Захватаева, д. 4а, отделение активного долголетия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие проводится Ассоциацией председателей советов МКД Московской области совместно с Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского округа Клин.

Тема семинара: 'Капитальный ремонт в МКД».

Участники семинара получат современные знания из практики проведения капитального ремонта зданий, организации работ по капитальному ремонту в доме; повысят свою теоретическую подготовку и практические навыки; смогут задать интересующие вопросы и получить на них квалифицированные ответы.

Телефоны для уточнения информации: 8(49624)26192, 8-968-55-49-21.

Пенсионерам иметь при себе социальную карту.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.