Для гостей «Путешествия в Рождество» подготовили детские утренники и спектакли

Насыщенная сценическая программа, включающая детские утренники, спектакли и концерты, ждет гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» на площадках в разных районах столицы. Она продлится до 12 января, сообщила заммэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Для гостей подготовили свыше 1,5 тыс. новогодних спектаклей, концертов и детских утренников. Посетители смогут увидеть вживую персонажей отечественных мультфильмов и сказочных кинолент.

В районе Щукино 24 декабря в 16:00 представят постановку «Шайбу! Шайбу!». 25 декабря в это же время пройдет представление «12 месяцев».

На Манежной площади 26 декабря в 14:00 гости смогут насладиться спектаклем по мотивам ленты «Снежная королева». В этот же день в 17:15 на площадке в районе Северное Медведково состоится представление по мотивам мультфильма «Мороз Иванович». Здесь же 29 декабря в 16:00 покажут сказочную историю «По щучьему велению».

1 января в 16:00 в районе Вешняки состоится спектакль про новогодние приключения почтальона Печкина. Со 2 по 7 января на 26 фестивальных площадках для детей организуют утренники по мотивам отечественных мультфильмов с конкурсами, играми, загадками и подарками. Они пройдут с 12:00.

Афиша мероприятий представлена на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass. Там также можно узнать адреса всех локаций.

Также ежедневно на десятках площадок города проходят выступления музыкальных групп и сольных исполнителей. Их можно увидеть, например, в районах Северное Бутово и Зябликово, кинопарке «Москино».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стал частью проекта «Зима в Москве», в рамках которого с 1 декабря по 28 февраля в столице будет работать более 1,9 тыс. локаций. Горожан приглашают принять участие в различных зимних мероприятиях и активностях.