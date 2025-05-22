Для фестиваля Russian Grill Fest в Москве установили дополнительное телеком-оборудование

МТС расширила пропускную способность мобильной сети в бизнес-квартале «Арма» в Москве, где с 23 по 25 мая пройдет крупнейший барбекю-фестиваль страны Russian Grill Fest 2025, сообщает пресс-служба компании.

Гриль-фест станет одним из самых масштабных гастрономических фестивалей России — ожидается, что за три дня его посетят около 80 тысяч человек. Это заметно увеличит нагрузку на мобильную сеть на его площадке.

Чтобы обеспечить участников мероприятия качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, специалисты МТС установили на территории феста дополнительную передвижную базовую станцию.

На фестивале будет представлено отечественное и импортное гриль-оборудование, BBQ-эксперты проведут мастер-классы, можно будет продегустировать блюда из продуктов от российских производителей мяса, рыбы и морепродуктов, увидеть решения по оформлению площадок для отдыха на природе, послушать выступления известных российских музыкантов.