Для долголетов Подмосковья прошел танцевальный фестиваль «WOW-танцФест»
Фото - © Министерство социального развития Московской области
Танцевальный фестиваль «WOW-танцФест», который прошел в городе Пушкино в Дворце спорта объединил команды активных долголетов из 14 городов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Более 155 человек проявили свои таланты, показав невероятные танцевальные номера. Зумба, фламенко, народный танец, танго, хип-хоп и другие направления зажигали публику.
Каждая команда поразила своим мастерством и чудесными костюмами.
В 4 номинациях победили:
- харизматичность исполнения — Талдом;
- синхронность — Мытищи;
- численность команды — Пушкино;
- костюм, сценический образ — Раменское;
Специальный приз выиграла команда из Ивантеевки «Ассорти».
Настоящий праздник танца, море эмоций и задорного настроения украсили фестиваль. Завершили мероприятие участники общим зажигательным флешмобом.
«Сегодня засияли новые звездочки, какая энергия, харизма, исполнение, мы все получили огромное удовольствие, как здорово, что проект собирает такие таланты и помогает реализовать себя», — рассказала фитнес-тренер и хореограф Валерия Кривошеина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.