Для долголетов Подмосковья прошел танцевальный фестиваль «WOW-танцФест»

Танцевальный фестиваль «WOW-танцФест», который прошел в городе Пушкино в Дворце спорта объединил команды активных долголетов из 14 городов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Более 155 человек проявили свои таланты, показав невероятные танцевальные номера. Зумба, фламенко, народный танец, танго, хип-хоп и другие направления зажигали публику.

Каждая команда поразила своим мастерством и чудесными костюмами.

В 4 номинациях победили:

харизматичность исполнения — Талдом;

синхронность — Мытищи;

численность команды — Пушкино;

костюм, сценический образ — Раменское;

Специальный приз выиграла команда из Ивантеевки «Ассорти».

Настоящий праздник танца, море эмоций и задорного настроения украсили фестиваль. Завершили мероприятие участники общим зажигательным флешмобом.

«Сегодня засияли новые звездочки, какая энергия, харизма, исполнение, мы все получили огромное удовольствие, как здорово, что проект собирает такие таланты и помогает реализовать себя», — рассказала фитнес-тренер и хореограф Валерия Кривошеина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.