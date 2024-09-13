Для долголетов Красногорска провели пленэр «Живописные уголки родного города»

Пленэрная практика — обязательная часть учебной программы проекта «Активное долголетие». Ее цель — закрепить практические знания, полученные в процессе обучения, развить творческое воображение, образное мышление. Участники «Активного долголетия» в Красногорске запечатлели в своих работах живописные виды Ивановских прудов, которые являются достопримечательностью округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Записаться в центр можно по телефону: 8 (495) 500-59-90 (Заводская, д. 4).

Недавно в округе открылся третий центр «Активного долголетия».

«Следуя большим запросам наших долголетов, обустроили помещение на улице Чкалова, д. 7 в соответствии со всеми стандартами комфорта и условиями для развития самых популярных направлений проекта. Под руководством опытных наставников здесь будут развиваться изобразительное искусство, вокал, компьютерная грамотность, физкультура, йога, дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба. Центр будут посещать более двухсот жителей серебряного возраста, и уже с понедельника начинается запись на занятия», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.