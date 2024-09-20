Для долголетов Котельников провели урок по оказанию первой помощи

Это мероприятие подчеркивает важность знаний в области первой помощи, особенно в экстренных ситуациях, когда каждое мгновение может иметь решающее значение для спасения жизни.

Умение оказывать медицинскую помощь в полевых условиях является критически важным навыком, который может пригодиться как в повседневной жизни, так и в самых разнообразных ситуациях. Уроки такого формата способствуют не только обучению, но и укреплению чувства уверенности у людей старшего возраста.

Занятия по тактической медицине проводятся на постоянной основе каждую пятницу в 11:00 в спортшколе «Котельники», расположенной по адресу: мкр. Белая Дача, д. 8А. На уроке присутствовали семь человек, самому старшему участнику 76 лет, что свидетельствует о стремлении к развитию и обучению в любом возрасте.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.