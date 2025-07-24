Для детей участников СВО в Солнечногорске откроют бесплатную группу по дзюдо

Федерация дзюдо и самбо Солнечногорска проводит набор в льготную группу для ребят 1 — 4-х классов. Бесплатные занятия стартуют в сентябре. Посещать их смогут дети участников спецоперации, малоимущие и другие льготные категории. Обучение боевым искусствам будет проходить три раза в неделю по будням, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чтобы продемонстрировать, каких результатов могут достичь ребята, Федерация дзюдо и самбо Солнечногорска, в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных», провела открытую тренировку, где участники продемонстрировали свои навыки и готовность к предстоящим летним соревнованиям на спортивных сборах в доме отдыха «Компонент» и в Нальчике.

«Наша основная цель — привлечь детей к спорту, здоровому образу жизни, воспитать достойных граждан страны. В копилке наших достижений — победы по Центральному Федеральному округу, Московской области, есть призёры России», — рассказал руководитель Федерации дзюдо и самбо Солнечногорска Павел Матвеев.

В настоящее время секцию дзюдо в округе посещают порядка 150 мальчишек и девчонок.

«Развитие спорта в Солнечногорске является приоритетным направлением. Наша цель — воспитывать поколение здоровых, сильных и уверенных в себе ребят!» — отметил куратор партийного проекта «Детский спорт» Игорь Артамонов.

Чтобы записаться в льготную группу, нужно связаться с федерацией дзюдо и самбо Солнечногорска по телефону: 8 (999) 003-06-46. Количество мест ограничено.

Тренировки запланированы по понедельникам, средам и пятницам в 15:30. Они будут проходить в ТЦ «Сфера» на Лесной улице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.