Для детей-сирот Подмосковья стартует проект «Чужих детей не бывает»

Проект «Чужих детей не бывает» нацелен на развитие функциональных навыков у детей от 3 до 18 лет, проживающих в социальных центрах Московской области (Домодедово, Чехов) без родителей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Мероприятия будут проходить с участием группы волонтеров. Так как дети росли не в семье (или в дисфункциональной семье), у них отсутствует возможность естественного приобретения функциональных навыков — бытовых, социальных, интеллектуальных.

Без функциональных навыков невозможно полноценно существовать в современном обществе, важно приобрести эти навыки своевременно, в связи с возрастным развитием.

Это несет негативные последствия для ребенка: задержки психоречевогоразвития, психические заболевания, буллинг в коллективе, непринятие сверстниками, постановка медицинских диагнозов вследствие педагогической запущенности.

На проекте будут представлены следующие группы навыков:

Бытовые — навыки самообслуживания, гигиены, готовки еды, и тд.

Социальные — взаимодействие в обществе, с природой, и тд.

Интеллектуальные — мышление, креативность, расширение кругозора.

Методы развития навыков:

— постановка спектаклей кукольного театра (Сказка о царе Салтане, сказка Морозко, сказка У страха глаза велики, Каша из топора, Цветик-семицветик — данные сказки отражают представления нашего народа о добре и зле, отношениях между людьми. В них описаны уникальные волшебные существа, герои. Они учат детей настоящей дружбе, любви к семье, борьбе с пороками, знакомят с основами морали и человеческими ценностями; Мойдодыр — обучение навыкам гигиены);

— квесты, конкурсы, мастер-классы, мероприятия на природе;

— кулинарные мастер-классы (Мастер-класс по выпеканию хлеба, пиццы, блинов, бургеров, приготовление йогуртов, шоколада, украшение куличей к Пасхе);

— мероприятия по развитию навыков гигиены, ухода за собой, здоровья: встреча со стоматологом (гигиена зубов), со спасателем- навыки оказания первой помощи себе и другим людям, с косметологом — гигиена, уход за собой.

В мероприятиях будет участвовать сменный состав детей от 3 до 18 лет, проживающих в социальных центрах Домодедова и Чехова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.