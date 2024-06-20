В рамках акции «Здоровье — твое богатство» старший инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское» майор полиции Екатерина Конова провела беседу с детьми, посещающими лагерь дневного пребывания при Лицеи, сообщила пресс-служа администрации городского округа Серпухов.

Основными вопросами встречи стали польза здорового образа жизни и спорта, важность поддержания физической формы с детства и правила безопасного поведения в летний период. Сотрудник полиции напомнила школьникам о надлежащем поведении на улице, в общественных местах и вблизи водоёмов.

В ходе разговора с ребятами Екатерина Конова рассказала о непоправимом вреде здоровью, который наносит употребление алкоголя и табачной продукции, а также рекомендовала тщательнее подходить к выбору компании, в которой проводить дни летних каникул.

В завершение мероприятия инспектор пожелала воспитанникам детского лагеря активного и безопасного отдыха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.