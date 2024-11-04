Для детей из Курска показали спектакль в Сергиевом-Посаде

Благотворительный спектакль для детей из Курска провели в Сергиевом Посаде в «Ночь искусств», сообщили в пресс-службе округа.

25 детей из Курска посетили Сергиево-Посадский музей-заповедник, где посмотрели необычную постановку «Дневник Робинзона» от одного из столичных театров.

Акцию с приглашением юных курчан в Сергиев Посад организовал Благотворительный фонд Александра Легкова «Вместе — ЛЕГКО» и Сергиево-Посадский музей-заповедник при поддержке Правительства Московской области.

Юным курянам показали в Сергиевом Посаде коллекцию традиционных художественных промыслов России: изделия хохломской росписи и лаковую миниатюру Палеха, Павлово-Посадские платки и кружева Вологды, керамику Скопина и тончайший фарфор Петербурга, Гжель, многоцветное стекло Гусь-Хрустального и крупнейшее собрание деревянной и глиняной игрушки самых известных российских центров мастеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.