Для бизнесменов Подмосковья 1 августа проведут вебинар по экспорту продуктов во Вьетнам

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции во Вьетнам». Обучение состоится 1 августа, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО).

На вебинаре обсудят особенности Вьетнама для экспортеров промышленной продукции, сертификацию такой продукции, организацию логистики и особенности оплаты продукции через третьи страны, а также расскажут о правилах ведения переговоров с заказчиками.

Спикером выступит федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ, эксперт по ведению переговоров и развитию бизнеса во Вьетнаме Дмитрий Васенин, а модератором — федеральный тренер образовательных проектов Школы экспорта РЭЦ, эксперт по международным и b2b-продажам Максим Горбачев.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 1 августа с 15:00 до 16:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 18:00 30 июля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону: 8 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Помимо образовательной поддержки, Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.