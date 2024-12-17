Для бизнесменов легпрома Подмосковья открыли горячую линию по маркировке товаров

Оператор государственной системы маркировки «Честный знак» запустил выделенную телефонную линию поддержки для индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством товаров легкой промышленности. Теперь участники рынка могут обратиться по номеру +7 (800) 511-09-69, чтобы задать вопрос или сообщить о проблеме в области маркировки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Если вопрос требует личного визита специалиста, центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) организует выезд на площадку для оказания необходимой поддержки. Кроме того, специалисты уже провели 45 обучающих мероприятий для участников рынка легпрома, включая открытые микрофоны, на которых подробно рассказывали о процессе маркировки товаров, кассовых программах и разрешительных режимах.

Участникам также было предложено погрузиться в работу с приложением «Честный ЗНАК.Бизнес».

Вся актуальная информация о товарах легкой промышленности доступна на официальном сайте «Честный знак» в соответствующем разделе.

Кроме того, для более оперативного общения и взаимодействия между участниками рынка были созданы специальные чаты в мессенджере Telegram. Чтобы присоединиться к этим чатам, нужно обратиться по указанному номеру телефона.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.