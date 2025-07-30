Для активных долголетов в Химках провели прогулку на теплоходе

Участники «Активного долголетия» Химок отправились на речную прогулку по каналу имени Москвы. Для долголетов — это общение с близкими по духу ровесниками, отдых на свежем воздухе и отличное настроение. Только за это лето в Химках провели свыше 30 теплоходных экскурсий, сообщает пресс-служба администрации округа.

Маршруты для любителей путешествий по воде разработаны в рамках тематического проекта «Доброфлот». Теплоход отправляется от причала «Химки» на улице Ватутина каждый понедельник и среду и вмещает до 60 человек. На прогулку может отправиться любой участник клуба «Активное долголетие».

«Наши пенсионеры действительно очень активные. Они с удовольствием участвуют в экскурсиях, творческих встречах, спортивных и образовательных мероприятиях. Клуб «Активное долголетие» стал для многих настоящей находкой: здесь можно интересно провести время, найти новых друзей, получить заряд бодрости и хорошего настроения», — отметил депутат Химок Валентин Герасимов.

Присоединиться к команде единомышленников можно по телефону: 8 (495) 572-65-14 или по адресу: улица Кирова, 24, 1 этаж Северной трибуны стадиона «Арена Химки».

Узнать о мероприятиях клуба можно по ссылке.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.