Для аграриев Подмосковья запустили интерактивный онлайн-сервис

Для развития региональных сельхозтоваропроизводителей, фермеров и продавцов, а также продвижения их продукции запущен онлайн-сервис «Сделано в Подмосковье». Здесь собран официальный каталог участников рынка Московской области и представлена выпускаемая продукция, создана интерактивная карта предприятий и фермерских хозяйств с описанием деятельности и контактной информацией. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Такой сервис станет инструментом поддержки подмосковных производителей. Он позволяет предприятиям и К (Ф)Х создать персональную страницу, разместить информацию о товарах и продукции, созданных и выращенных в регионе, а также — предложения агротуров. В настоящее время продолжается формирование каталога — до 30 июля компании могут пройти регистрацию, чтобы воспользоваться возможностями платформы.

Интерактивный сервис удобен и для потребителей — здесь можно выбирать продукты напрямую от производителей по различным категориям. Для предприятий — это площадка для продвижения и реализации товаров. Регистрация для создания персональной страницы компании доступна через раздел «Присоединиться к сервису». В случае возникновения дополнительных вопросов — работает отраслевой Telegram-чат министерства (вход по ссылке приглашению).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.