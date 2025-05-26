Для 610 одиннадцатиклассников Жуковского прозвенели последние звонки

На этой неделе в Жуковском прозвенели последние звонки во всех школах города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Из одиннадцатого класса выпустились 610 человек.

Последний звонок в лицее № 14 24 мая посетил временно исполняющий полномочия главы города Андроник Пак.

«Очень было много трогательных моментов, ведь ребята навсегда прощаются со школой, и для них наступает новая, взрослая жизнь», — прокомментировал Андроник Пак.

Он также пожелал всем выпускникам этого года успешно сдать экзамены и поступить в вуз своей мечты.

«Не бойтесь мечтать, ставить перед собой амбициозные цели и смело двигаться к их достижению. Всегда верьте в себя. Помните, что Подмосковье строит молодежь. Вы — наше будущее! И именно от ваших успехов сегодня зависит то, каким будет наш регион завтра. Перед вами открыты все двери. Идите только вперед — к своим целям. У вас все обязательно получится», — обратился к выпускникам временно исполняющий полномочия главы Жуковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.