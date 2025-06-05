Для 260 детей бойцов СВО из Сергиево-Посадского округа организован летний отдых

Всего в Сергиево-Посадском округе 510 детей участников СВО, которые могут рассчитывать на получение путевки в летний оздоровительный лагерь. Для 260 ребят в возрасте от 7 до 15 лет отдых уже организован, остальные только планируют поездку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для отдыха детей из семей защитников Отечества Минсоцразвития Московской области и управление образования окружной администрации закупило 123 путевок в подмосковные лагеря — «Пушкино», «Лагерь им. 28 Панфиловцев» и «Литвиново». Еще 11 путевок в качестве благотворительной помощи предоставили сами лагеря — «ОРГРЭС» и палаточный «Лагерь настоящих Героев». 36 путевок предоставлены в школьные лагеря, столько же закуплено на курорты Краснодарского края — в п. Кабардинка и г. Туапсе.

Проведение летнего отдыха в детском лагере — важная часть взросления ребенка. Программы летних лагерей разнообразные и насыщенные. Дети учатся находить общий язык со сверстниками, самостоятельно принимать решения, справляться с бытовыми задачами. Активные занятия на свежем воздухе укрепляют здоровье.

В Подмосковье семьям участников СВО получить путевку в лагерь можно проактивно. Родителей обзванивают сотрудники муниципального центра поддержки семей или управления образования администрации городского округа. Также получить путевку можно и самостоятельно. Для этого нужно обратиться в администрацию округа. Здесь помогут оформить заявление и подскажут, какие документы нужно предоставить. Если мест на желаемую дату заезда не будет, то специалисты предложат поехать в лагерь на другую смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.