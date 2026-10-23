Дизайнер сравнила запросы российских и зарубежных клиентов

Дизайнер Ирина Иванова-Корнеева рассказала, что российские заказчики нередко видят в интерьере демонстрацию статуса, а иностранцы меньше заботятся об этом, сообщает Крымское информационное агентство .

В беседе с «Крымской газетой» член Союза дизайнеров России отметила, что за рубежом клиенты не всегда придают большое значение геометрии стен, качеству примыканий и подготовке поверхностей. По ее словам, российские специалисты по отделке очень ценятся.

«Они оценивают интерьер целиком: нравится им результат или нет. Именно поэтому многие материалы, которые производятся для российского рынка, в самой Италии, например, практически не используются в таком виде. Итальянцы зачастую выбирают более простые решения. Один клиент попросил сделать в полу спальни отверстие, которое вело бы непосредственно в подвал, где находилась постирочная. Он хотел бросать туда грязное белье, чтобы оно сразу падало рядом со стиральной машиной», — рассказала Иванова-Корнеева.

В Евпатории дизайнер оформила дом, где каждая комната получила отдельный стиль: русский, греческий, баварский и другие. Для русского интерьера она создала имитацию печи, художник расписал элементы под гжель.

Частой ошибкой при ремонте дизайнер назвала найм отдельных подрядчиков на каждый вид работ: так исполнители могут перекладывать ответственность друг на друга.

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