Дизайнер Советская использовала символику герба Подольска в новой коллекции

Дизайнер Наталья Советская использовала символику герба Подольска на ежегодном празднике красоты и моды Volga Fashion Show в Казани, передает пресс-служба администрации городского округа.

«С каждым днем спрос на a la russe или одежду в русском стиле растет, в обществе становится всё более важным чтить традиции предков, уважать культуру и изучать традиции своего народа. Это приводит горожан к выбору определенного стиля и желанию идентифицировать себя через одежду», — сказала Советская.

Во время показа коллекции дизайнер вышла в пиджаке с двумя перекрещенными золотыми кирками, являющимися частью герба Подольска. Это отсылка к инструментам каменотесов, добывавших белый камень на территории округа. Кирки использовали в первом гербе, жалованном 20 декабря 1781 года приказом Екатерины II селу Подол с присвоением статуса города Подольск. Сохранились они и в современной геральдике.

Коллекция «Узоры» — это отсыл к образам русской женщины разных эпох. Некая ретроспектива национального стиля от середины XIX века до современности, где традиционный русский орнамент обретает новую жизнь в контексте современной городской среды.

В коллекции Советская использовала такие цвета, как активный красный, черный, золотой, белый. Сделала акцент на вышивках, повторяющих узоры своего края.

Основной материал коллекции — трикотаж, натуральная кожа, русский атлас.

Создавая коллекцию, она тем самым отвечала на вопрос, сможет ли базовая ткань передать дух времени, стать основой для орнамента, познакомить и влюбить тех, кто не был знаком с русским народом. Создание коллекции и ее демонстрация — всегда вызов для дизайнера.

10 и 11 августа в Казани проходил традиционный ежегодный городской праздник моды и красоты Volga Fashion Show. Около тридцати российских дизайнеров в экстрим-парке «Урам» — пространстве для смелых и молодых — демонстрировали свои новые коллекции.

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