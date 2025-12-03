Дизайнер рассказала, как украсить квартиру к встрече 2026 года лучше всего

Дизайнер: квартиру к Новому году лучше украсить в русском народном стиле

Встречать 2026 год следует, украсив дом игрушками, вдохновленными народным искусством, и натуральными композициями из растений. Такую рекомендацию в разговоре с Газетой.ru дала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова Ксении Кузнецовой.

Эксперт советует сделать елку центральным элементом новогоднего убранства, оформив ее в исконно русском духе. Для этого подойдут елочные украшения, выполненные в стилистике гжели или хохломы, а также деревянные и глиняные фигурки. Вдохновение можно черпать из классических сказок, таких как «Щелкунчик». При этом важно не перегружать дерево, достаточно одного-двух украшений на ветке для сохранения изящества и элегантности.

Кузнецова рекомендует дополнить декор другими элементами в русском стиле. К примеру, текстиль: вышитые салфетки, домотканые коврики и скатерти с традиционными узорами помогут создать теплую и уютную атмосферу настоящего русского праздника.

В качестве альтернативы дизайнер предлагает использовать мотивы природы. Фитодизайн из еловых веток, шишек, рождественские венки, украшенные ягодами, фруктами и грибами — всем тем, что было близко и знакомо русскому человеку в деревне.

В современном прочтении русский стиль гармонично сочетается с тенденциями минимализма и экологичности, что позволяет ему выглядеть актуально. Сохраняя при этом уникальный национальный характер, он способен создать неповторимую атмосферу в интерьере, если правильно расставить акценты в праздничном оформлении, — подытожила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.