Дизайнер Putin Team прокомментировал появление Лаврова на Аляске в свитере СССР
Дизайнер бренда Putin Team Дмитрий Шишкин прокомментировал появление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Аляске в свитере с советской символикой. По его словам, это не случайность, а актуальный тренд и своеобразное послание Соединенным Штатам, сообщает aif.ru.
Шишкин отметил, что свитер является продукцией российского бренда, специализирующегося на советской тематике, которая сейчас переживает всплеск популярности.
Дизайнер предположил, что выбор одежды Лавровым для визита на Аляску был сделан с целью подчеркнуть твердость позиции России и ее готовность отстаивать свои интересы.
«Глава МИД РФ дает понять, что есть историческая правопреемственность между Советской Россией и современной нашей страной, что мы помним историю и, соответственно, у нас беспрерывное идет восприятие всех эпох. Таким образом он демонстрирует, что Россия, как и во времена СССР, будет жестко стоять на своей позиции», — заключил Шишкин.