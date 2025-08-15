Дизайнер Putin Team Шишкин о свитере Лаврова на Аляске: это не случайность

Дизайнер бренда Putin Team Дмитрий Шишкин прокомментировал появление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Аляске в свитере с советской символикой. По его словам, это не случайность, а актуальный тренд и своеобразное послание Соединенным Штатам, сообщает aif.ru .

Шишкин отметил, что свитер является продукцией российского бренда, специализирующегося на советской тематике, которая сейчас переживает всплеск популярности.

Дизайнер предположил, что выбор одежды Лавровым для визита на Аляску был сделан с целью подчеркнуть твердость позиции России и ее готовность отстаивать свои интересы.

«Глава МИД РФ дает понять, что есть историческая правопреемственность между Советской Россией и современной нашей страной, что мы помним историю и, соответственно, у нас беспрерывное идет восприятие всех эпох. Таким образом он демонстрирует, что Россия, как и во времена СССР, будет жестко стоять на своей позиции», — заключил Шишкин.