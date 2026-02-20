Дизайнер посоветовала идеи подарков к 23 Февраля и 8 Марта

Креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова рассказала, как выбрать подарки к 23 Февраля и 8 Марта с учетом интересов человека и особенностей интерьера. Повод стоит использовать не формально, а для продуманного и полезного презента, сообщает «Вечерняя Москва» .

Макарова отметила, что выбирать подарки по гендерному принципу ошибочно. По ее словам, «условные носки, бритвенные принадлежности и наборы с шампунем давно стали мемами», поэтому ориентироваться нужно на увлечения и образ жизни человека.

К 23 Февраля эксперт посоветовала обратить внимание на функциональные вещи для дома. Тем, кто работает или играет за компьютером, подойдут настольные органайзеры или эргономичное кресло с регулировками. Любителям водных процедур — качественный халат или полотенце, поклонникам кулинарии — кухонные аксессуары в едином стиле или сковорода-гриль. Уместны также минималистичный настенный декор, тумба под телевизор с системой хранения, ключница или крупные дизайнерские часы.

Макарова подчеркнула, что мужчинам подходят предметы, усиливающие ощущение порядка: мебель четкой геометрии, функциональные элементы для гостиной или рабочего пространства, материалы теплых оттенков дерева и матовый металл.

К 8 Марта дизайнер рекомендовала делать акцент на атмосфере: пледы из натуральных тканей, декоративные подушки, текстиль с лиоцеллом, изящные торшеры и зеркала. По ее словам, приятные фактуры и мягкий свет создают уют.

В качестве вариантов также подойдут ваза, набор для домашнего спа с аромадиффузором и свечами, кашпо для растений, текстильные корзины, кресло-кокон или компактная витрина для декора. Эксперт добавила, что лучше выбрать один качественный предмет или собрать гармоничный комплект из нескольких вещей, чем покупать случайные мелочи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.