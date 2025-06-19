Дизайнер Кузнецова рассказала, какие интерьерные решения никогда не устареют

Из года в год в России меняются интерьерные тренды, но все равно остаются способы, как продлить их актуальность. Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рекомендовала использовать натуральные материалы в отделке и мебели, так они никогда не устареют, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сегодня камень применяют не только для столешниц, но и в качестве подоконных блоков, ступеней, стеновых панелей, каминов и так далее. Особенно роскошно натуральный камень выглядит с подсветкой, поскольку некоторые из видов обладают светопрозрачностью», — отметила Кузнецова.

Для сохранения актуальности интерьера специалист рекомендовала использовать в отделке металл, стекло, дерево, натуральные ткани и камень. Все это поможет создать такую обстановку в помещении, которая будет в моде всегда.

По словам Кузнецовой, с помощью растений можно создать атмосферу, которая будет соответствовать времени. Наличие цветов позволяет не только улучшить микроклимат в помещении, но и создать уют. Подбирать растения лучше всего исходя из собственных вкусов, ритма жизни и характеристик конкретного помещения.